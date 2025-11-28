«Il ritornello era: tanto prende i voti e torna a Bari. E invece no, non mi sono mai fermato e sono e resto qui». Così il consigliere regionale Domenico De Santis, del Partito Democratico, risponde alle critiche ricevute durante la campagna elettorale e ribadisce il suo impegno per il territorio della BAT.

«Martedì e mercoledì sono stato a Bisceglie e Trani, oggi (ieri ndr) ad Andria. Sono al lavoro nella BAT, per la BAT e per la Puglia», sottolinea De Santis, evidenziando la sua presenza costante nei comuni della provincia dopo l’elezione in consiglio regionale.

Il consigliere rivendica con soddisfazione il risultato elettorale ottenuto dal suo partito: «Ad Andria il PD è stato il primo partito come in tutta la provincia e in Puglia. È un risultato che riflette anche l’ottimo giudizio sulla sindaca Giovanna Bruno e che premia il lavoro fatto dal partito in città».

De Santis annuncia quindi un programma serrato di incontri sul territorio: «Nei prossimi giorni ritornerò in ogni luogo percorso in questi 45 giorni di campagna elettorale per ringraziare tutte le persone che ho incontrato e costruire, giorno dopo giorno, il cambiamento di questa bellissima provincia».