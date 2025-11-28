Debiti fuori bilancio e questioni urbanistiche: sono i principali argomenti discussi ieri nel consiglio comunale di Andria e che non hanno mancato di provocare polemiche. È il centrodestra a sottolineare come l’amministrazione Bruno abbia prodotto un debito fuori bilancio, con il rischio che questo si trasformi in un danno erariale, dopo che il comune aveva dato incarico ad un avvocato esterno all’ente di seguire una vicenda giudiziaria. Quantificate in 29mila euro le spese legali, l’amministrazione non ha provveduto a pagare ed ha poi sottoscritto una transazione con il legale di cui ha pagato solo l’anticipo di circa 5mila euro ma mancando di versare i restanti ottomila circa. È così che l’avvocato ha potuto ottenere nuovamente l’intero importo di 29mila euro che solo ora potrà essere pagato, anche con interessi, dopo l’approvazione del debito fuori bilancio. E non può valere, sottolineano dall’opposizione, la consunta giustificazione della mancanza di soldi visto che resta ancora nella memoria di tutti l’agostano riconoscimento di un debito fuori bilancio all’architetto Dioguardi di cui fu immediatamente erogata una quota monstre da 150mila euro.

Il consiglio ha anche approvato ieri la delibera utile ad applicare la legge regionale 36, conosciuta come piano casa. Su questo non usano mezzi termini i componenti dell’intergruppo “cultura Salute Ambiente” che raccoglie i due cinquestelle Michele e Vincenzo Coratella, Grumo di Azione e l’ex PD Di Lorenzo. “La speculazione edilizia e la costruzione di quartieri privi di standard urbanistici stanno diventando la norma. Prima, almeno, si chiamava abusivismo.” scrivono in una nota in cui sottolineano come sia sulle zone B3 di recupero, sia sugli immobili condonati si sia intrapresa la strada di aumentare il carico urbanistico senza offrire una maggiore vivibilità dei quartieri.

Senza troppe spiegazioni l’amministrazione Bruno ha deciso di non accogliere le proposte di emendamento volte a garantire maggiori servizi ai cittadini e più trasparenza pubblicando on line un elenco degli interventi che saranno approvati.

Durante il consiglio comunale è stato tributato un saluto alla dottoressa Grazia Cialdella, per diversi anni, sia con l’amministrazione Giorgino che con l’amministrazione Bruno, dirigente del settore finanziario del comune di Andria, ora in pensione. E la sindaca ha anche annunciato le imminenti dimissioni dell’assessore all’istruzione Dora Conversano.