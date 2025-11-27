Torna in campo l’Atletica Andria per la prima di campionato della Divisione regionale 3 che vedrà impegnata la squadra andriese in un lungo girone interprovinciale.

Riceviamo e pubblichiamo il racconto di Daniele, atleta del settore giovanile presente alla gara disputata domenica contro la Pallacanestro Andria.

“Ciao, sono Daniele, sono del 2014 e faccio parte del gruppo Esordienti e Under 13 dell’Atletica Andria. Vorrei parlarvi della gara disputata domenica 23 novembre presso il Palasport di Andria, la nostra prima gara di campionato DR3 di questa nuova stagione sportiva.

In questa partita ci sono state tante sorprese. Ci sono piaciute tante cose cioè: schiacciate, stoppate e tanto altro. Ci è piaciuto, inoltre, il tifo dei nostri ragazzi under 13,15 e minibasket che hanno aiutato i nostri giocatori a vincere e a non mollare fino all’ultimo secondo.

Ringraziamo,inoltre, una tifosa che ha portato un piccolo “sfizio” per i nostri giocatori. Per me è stata una domenica diversa,una partita da togliere il fiato.

La prima partita di campionato è stata diversa dalle altre perchè è stata e-mo-zio-nan-te!La partita si è conclusa 82-44 per la nostra squadra cioè l’Atletica Andria che ha vinto l’appuntamento cittadino tanto atteso: IL DERBY!

Il coach Filippo Andreula è stato davvero bravo a schierare i nostri giocatori migliori cioè Mirko,Luigi(in arte Gigi),Mauro,Nicola e infine il nostro ragazzo Michele di solo 15 anni.

Prossimo appuntamento presso il Palasport, Sabato 29 Novembre alle ore 21.00, siamo certi di ricevere supporto e partecipazione da parte di tutto il nostro settore giovanile e minibasket. Il basket presso la Città di Andria sta prendendo piede sempre più, e di questo siamo molto orgogliosi”.