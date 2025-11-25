Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Gianni Addario, segretario cittadino del Partito Democratico di Andria:

«L’esito della consultazione elettorale del 23 e 24 novembre ci consegna dei dati significativi. Il primo che non possiamo e non vogliamo sottacere è tutt’altro che positivo: la maggioranza degli aventi diritto ha disertato le urne, è un dato diffuso in tutto il Paese, con un trend in crescita e che ci accomuna a tutte le democrazie occidentali.

In parte può essere interpretato come un segnale di protesta, ma pensiamo che in gran parte sia determinato dall’incapacità della politica di interpretare le aspettative dei cittadini preferendo coltivare le tifoserie con tanto di cori da stadio e saltelli delle tre più alte cariche dell’attuale Governo Italiano.

Siamo convinti che questo trend si possa contrastare partendo dalle esigenze locali e facendo una politica di prossimità, è quello che faremo a partire da domani mattina con gli eletti alla Regione e con Giovanna Bruno in prima linea.

Il secondo dato, invece, ci inorgoglisce e ci dà la carica per continuare a lavorare per il bene della nostra comunità: il PARTITO DEMOCRATICO risulta il più suffragato nella città di Andria, questo dato non può non essere attribuito anche al fatto che chi ha deciso di esercitare il diritto di voto abbia espresso un apprezzamento al nostro lavoro svolto con l’amministrazione Bruno.

Il terzo dato è legato all’affermazione dei nostri candidati: il dottor Giovanni Vurchio rappresenterà il nostro territorio in consiglio regionale, con Debora Ciliento e Domenico De Santis. Si tratta di un riconoscimento all’impegno personale di Giovanni, alla sua capacità di relazionarsi con i cittadini, alla sua forte determinazione. Esprimiamo tutta la soddisfazione del circolo PD di Andria per questo eccellente risultato, con la certezza che avremo nuovamente non uno, ma ben tre riferimenti importanti per tutto il territorio e per la città di Andria in senso al consiglio regionale.

Da oggi siamo impegnati a costruire il percorso di ANCORA GIOVANNA, per continuare ad offrire alla nostra città un’amministrazione capace e prossima ai cittadini, con Giovanna Bruno e la nostra giunta che hanno dimostrato di saper governare la città di Andria».