L’Intergruppo apprende con soddisfazione dell’elezione del consigliere regionale Giovanni Vurchio e si congratula per il risultato elettorale, limpido e trasparente, ottenuto in beata solitudine dal candidato del Partito Democratico.

A Vurchio va riconosciuto il merito di essere stato, come conferma il voto popolare, un esponente politico sempre attento al dialogo e alla corretta rappresentazione dei fatti nella vita pubblica della nostra città. Nel corso del suo mandato, ha dimostrato apertura e intelligenza, distinguendosi per la disponibilità ad ascoltare e confrontarsi con i temi promossi dall’Intergruppo nei suoi convegni e momenti di riflessione.

Questa sensibilità, unita a uno spessore politico evidente, è stata espressa anche nel suo ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, svolto con equilibrio e senso istituzionale.

All’indomani della sua elezione, auguriamo al neoconsigliere Vurchio di continuare a rappresentare con coerenza, convinzione e spirito di servizio le istanze del nostro territorio.