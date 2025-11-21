Sabato 22 novembre 2025, alle ore 15:45, presso la cappella del cimitero comunale di Andria, si terrà la tradizionale Santa Messa in memoria degli artigiani defunti, organizzata da Confartigianato.

La celebrazione sarà officiata da don Peppino Lapenna, padre spirituale dell’associazione, e rappresenterà un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare coloro che hanno contribuito con il loro lavoro e la loro passione all’economia e alla comunità artigiana locale.

Il Presidente Antonio Memeo invita gli artigiani, le loro famiglie e tutti i cittadini che lo desiderano a partecipare per rendere omaggio a tanti amici e colleghi che non sono più tra noi.