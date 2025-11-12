«La direzione è quella giusta: creare un tavolo tecnico con tutti gli ordini professionali e cioè Architetti, Ingegneri e Geometri oltre ad associazioni ed enti così da poter discutere tutti assieme sia sul percorso di adeguamento del PRG comunale al PPTR regionale che sul percorso di digitalizzazione dello stesso Piano Regolatore Generale».

La soddisfazione dell’arch. Sabino Aniello, Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC della BAT dopo l’iniziativa del Comune di Andria. Negli scorsi giorni, infatti, la partecipazione ad un incontro convocato per discutere di questa tematica. Un incontro da cui è emersa la necessità di istituire rapidamente un tavolo tecnico per completare «un processo che è molto specifico ma che incide sulla vita dei cittadini, sul lavoro dei professionisti e sullo sviluppo futuro della città» come ha spiegato ancora l’arch. Sabino Aniello. «Il coinvolgimento dei professionisti del settore e quindi degli ordini professionali è fondamentale così come avvenuto anche in altre città che si stanno avviando a chiudere una fase complessa come questa. In particolare la digitalizzazione del Piano Regolatore Generale di Andria è un elemento che potrà snellire moltissimo diverse procedure mentre dobbiamo lavorare assieme anche alle osservazioni da proporre in Regione per il tramite dell’ente comunale in questo percorso di adeguamento alle norme del PPTR».