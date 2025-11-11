Il presidente del Consiglio Comunale, all’esito della Conferenza dei Capigruppo, ha ritenuto di dover convocare il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione per il giorno 17 Novembre 2025 alle ore 16:00. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.
Questo l’Ordine del Giorno:
1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 188 IN DATA 09/10/2025 (SERVIZI DEMOGRAFICI)” (prot. n. 0106309 del 21.10.2025).
2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 EX ART. 175, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000.” (prot. n. 0103574 del 14.10.2025).
3) n. 2 Proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale: Riconoscimento debiti fuori bilancio”
4) n. 2 Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio
7) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 193 D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E SS.MM.II., RELATIVA ALLA “PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, NONCHÉ PER LA SUCCESSIVA GESTIONE OPERATIVA, DELLA PISCINA DEL COMUNE DI ANDRIA” – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DICHIARAZIONE PUBBLICO INTERESSE E NOMINA SOGGETTO PROMOTORE.” (prot. n. 0080339 del 04.08.2025)
8) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Modifica del “Regolamento per la Composizione e il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio – Integrata”.” (prot. n. 0111621 del 03/11/2025)
9) ORDINI DEL GIORNO / MOZIONI (10)
- O.d.G.: “Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese.” (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Grumo Gianluca – prot. n. 0032064 del 24.03.2025)
- O.d.G urgente: “Messa in sicurezza della S.P. 13 Andria – Bisceglie. Impegno dell’Amministrazione Comunale a sollecitare il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani ad assumere immediatamente le iniziative necessarie.” (presentato dal Gruppo Consiliare Andria bene in Comune – prot. n. 0037893 del 08/04/2025)
3. O.d.G.: “Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli.” (presentato dai Consiglieri Andrea Barchetta, Nicola Marmo, Luigi Del Giudice – prot. n. 0045153 del 29.04.2025)
- O.d.G.: “Proposta di intitolazione di una via o spazio pubblico alla memoria di Benedetto Petrone.” (presentato dai Consiglieri Di Lorenzo, Grumo, Coratella Vincenzo e Coratella Michele – prot. n. 0054179 del 22.05.2025)
- O.d.G.: “La Città di Andria condanna fermamente il genocidio che sta avvenendo a Gaza” (presentato dal Gruppo Consiliare PD – prot. n. 0057181 del 03.06.2025)
- O.d.G.: “Emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza – sospensione dei rapporti commerciali e istituzionali con lo Stato di Israele – Revoca del gemellaggio enogastronomico” (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Di Lorenzo Michele e Grumo Gianluca – prot. n. 0057673 del 04.06.2025)
- O.d.G.: “Riconoscimento dello Stato di Palestina” (presentato dai Consiglieri Raffaele Losappio, Francesco Bruno e Gianluca Sanguedolce – prot. n. 0059764 del 10.06.2025)
- O.d.G.: Documento di indirizzo del Consiglio Comunale in materia di OPERE PUBBLICHE E FINANZA DI PROGETTO (presentato dai Consiglieri Raffaele Losappio, Francesco Bruno e Gianluca Sanguedolce – prot. n. 0066961 del 01.07.2025)
- O.d.G. in materia di Determinazioni dirigenziali emesse dal Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Controllo del Territorio sul tema delle assegnazioni dei Lotti ricadenti nell’ambito della zona P.I.P. (presentato dai Consiglieri Di Lorenzo, Coratella M.le e Grumo – prot. n. 0077277 del 25/07/2025).
- MOZIONE per la pace e la tutela dei civili nella Striscia di Gaza. (a firma di alcuni Consiglieri Comunali – prot. n. 0091743 del 15/09/2025).