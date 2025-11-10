Strade come fiumi e piazze trasformate in laghi. Un vero e proprio nubifragio ha colpito la BAT ed in particolare Andria, Barletta e Trani oltre all’entroterra con Minervino e Spinazzola. In poco più di un’ora a partire dalle 18,30 l’accumulo al suolo ha sfiorato i 50mm di pioggia come rilevato dalle centraline posizionate dalla Protezione Civile di Puglia. Meno intensa quella caduta invece sull’ofantino. Ma l’importante quantità di acqua ha provocato non pochi disagi nelle strade in punti che da sempre sono molto sollecitati dalle piogge. Ad Andria via Bisceglie, la piazza antistante la Stazione centrale (Piazza Bersaglieri d’Italia) tra le altre cose al momento sono in corso delle opere di sistemazione, ma anche le vie più periferiche della città non sono state risparmiate.

Tombini con acqua a zampilli, auto in panne e grande difficoltà di circolazione. In alcuni punti della città segnalati anche cali di energia elettrica. Scene simili anche a Trani dove in periferia ed in particolare nel quartiere del Santuario della Madonna di Fatima, si sono registrati soliti ed importanti disagi per i residenti con una vero e proprio lago formatosi. Non molto diversa la situazione nella zona 167 a Barletta con strade trasformate in fiumi. Non si registrano fortunatamente feriti ma la fragilità delle città rispetto a fenomeni metereologici che diventano sempre più importanti e frequenti sono evidenti.