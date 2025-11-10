Una famiglia di Andria ha voluto pubblicamente ringraziare il personale sanitario del reparto di cardiologia dell’ospedale “Bonomo” dopo il delicato intervento di ablazione a cui è stata sottoposta la figlia diciassettenne.

Riccardo Nicolamarino e Lucia Grumo, genitori della giovane paziente, hanno espresso la loro gratitudine nei confronti di tutta l’equipe medica e infermieristica dell’unità operativa complessa di cardiologia del presidio ospedaliero di Andria, guidata dal dottor Bartolomucci.

«L’impegno, la competenza e la preparazione professionale sono stati accompagnati da un esempio di umanità che ci ha profondamente colpiti», hanno scritto i genitori nella loro lettera. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dottor Robles, che ha eseguito l’intervento di ablazione, e agli infermieri Bruno e Zagaria, assistenti in sala operatoria.

La famiglia ha voluto sottolineare come «anche al sud, e in particolare nella nostra cara Puglia, abbiamo strutture sanitarie eccellenti che meritano tutto il nostro appoggio e supporto». I coniugi Nicolamarino hanno inoltre evidenziato l’importanza di valorizzare le professionalità che quotidianamente mantengono alti gli standard qualitativi della sanità pubblica locale, in un periodo in cui l’opinione pubblica tende a enfatizzare principalmente gli aspetti negativi.

«Grazie di cuore, con l’augurio che possiate proseguire con altrettanto successo il vostro delicato lavoro», concludono i genitori della giovane paziente.