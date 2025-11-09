Lias Montero e il solito Marquez regalano alla Fidelis il ritorno al successo tra le mura amiche contro una delle grandi rivelazioni di questo campionato e cioè l’Afragolese.

Una sfida non spettacolare ma che la squadra di Scaringella, ancora una volta rimaneggiata come nelle ultime settimane, porta a casa dopo una condotta molto accorta soprattutto in fase difensiva. In dubbio sino all’ultimo il tecnico andriese che sceglie poi di mandare in campo Ronchi in difesa al fianco di Cipolletta con Tagliarino nell’inedito ruolo di terzino destro anche per l’indisponibilità nel riscaldamento di Allegrini. Avanti Marquez con Giorgione largo a destra e Lias Montero-Orlandi a completare il trio alle sue spalle. C’è esordio dal primo minuto per Barberini. Dall’altro lato il 4-3-3 collaudato con alcune defezioni per il tecnico Ciaramella che sceglie il giovanissimo Panariello in avanti con al fianco Montaperto e Varriale. C’è Gioielli, capocannoniere con sei reti, non c’è Torassa fermatosi in settimana.

La gara non offre grandi spunti nonostante un terreno di gioco in perfette condizioni dopo un importante lavoro di restyling completato in queste settimane. Fidelis che ci prova e recrimina per un fallo fischiato a Chiariello su Marquez. Giallo per il difensore. Sul seguente calcio di punizione si fa male Barberini alla sua prima partita da titolare e rientrato da poche settimane da un altro importante infortunio. Il centrocampista ex Latina si ferma proprio nel tentativo di battere il calcio di punizione. Tegola per Scaringella che sposta Tagliarino in zona mediana e Ciracì in campo sulla fascia destra di difesa. Ci si ferma qualche minuto poi il calcio di punizione è battuto da Giorgione che colpisce potente ma tra una selva di gambe la palla si accomoda sul fondo in corner. Ancora Giorgione con un cross che per poco non beffa Di Somma, palla sulla parte alta della traversa. L’Afragolese però sale di ritmo ed all’alba della mezz’ora sfiora il gol del vantaggio con un tiro di Sepe intercettato a terra da Giardino. L’azione poi prosegue con la conclusione alta di Fabiano. Altre proteste andriesi su questo intervento ancora di Chiariello su Lias Montero. Ma la squadra di Ciaramella molto compatta prova a sfruttare alla perfezione il gran momento di Gioielli con l’inserimento in area del calciatore classe 2004, uscita di Giardino con i piedi rischiosa ma che alla fine risulta efficace. Nel miglior momento dell’Afragolese però arriva il gol andriese. E’ Lias Montero a recuperare palla sulla trequarti ed a calciare dai 20 metri completamente libero palla che finisce in rete con la complicità di Di Somma. Il primo gol per l’attaccante spagnolo finalmente ripresosi dopo un inizio stagione di grande difficoltà fisica. Il gol è anche la parola fine sul primo tempo.

E nella ripresa l’Afragolese prova a spingere alla ricerca del pareggio e si scopre inevitabilmente alle ripartenza andriesi. C’è subito Lias Montero che crossa in area con Marquez a colpire debole di testa. Ancora la squadra di casa con il calcio di punizione di Giorgione che prima Tsioungaris e poi Ronchi calcia alto da ottima posizione. La prima vera opportunità dell’Afragolese arriva però attorno alle mezz’ora quando Montaperto calcia dal limite palla alta non di molto. La gara non è spettacolare ma la Fidelis ne approfitta con il perfetto calcio di punizione di Giorgione ancora una volta decisivo per la deviazione vincente di Marquez che segna il raddoppio ed il suo personale sesto gol in campionato. In campo anche Zerbo per Ciaramella che si fa subito apprezzare per un tiro che resta troppo centrale attento Giardino. Sempre il piede caldo di Giorgione questa volta da sinistra mette in grossa difficoltà la difesa ospite con Sepe in corner. La gara si trascina senza grandi sussulti se non al sesto di recupero quando un lancio dalle retrovie mette in difficoltà la retroguardia andriese e Zerbo batte sul primo palo Giardino.

Finisce però così. 2 a 1. La Fidelis resta imbattuta in casa con cinque successi su sei gare ed un vero e proprio fortino al “Degli Ulivi” e raggiunge in classifica l’Afragolese a 19 punti. Domenica prossima la gara in trasferta con la prima sfida esterna delle due consecutive in questo caso contro l’Acerrana. Per i campani, invece, sarà sfida casalinga contro il Martina.