C’è una dinamica tutta da chiarire su quanto accaduto domenica scorsa 2 novembre attorno alle 22 in viale Gramsci ad Andria: un ragazzo di 16 anni sarebbe stato investito da una vettura fermatasi immediatamente per soccorrere il giovane. Il ragazzo però da domenica sera è ricoverato in rianimazione all’ospedale “Bonomo” e lotta tra la vita e la morte dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra. Per lui è stato immediato il soccorso di una equipe sanitaria del 118 giunta sul posto in pochi minuti ma le sue condizioni sono state subito giudicate particolarmente gravi. Alla guida dell’auto un altro giovane, un 18enne, fermatosi immediatamente per soccorrere il 16enne e sarebbe risultato negativo anche all’alcoltest. E’ comunque indagato come atto dovuto per lesioni e la sua auto è stata sottoposta a sequestro ma sull’accaduto indagato in carabinieri che devono fare piena luce sulla vicenda.