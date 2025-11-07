Il Comune di Andria ricorda che il 6 ottobre scorso ha preso il via la nuova edizione campionaria del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni condotto dall’ISTAT.

Il censimento interessa per il Comune di Andria:

un campione di 2032 famiglie, di cui presumibilmente 1027 da intervistare a domicilio con il Rilevatore designato dal Comune (Rilevazione da Lista); un campione di 406 indirizzi presso cui il Rilevatore designato dal Comune procederà alla rilevazione (Rilevazione areale componente A); un campione di 508 individui di cui presumibilmente 307 da intervistare a domicilio con il Rilevatore designato dal Comune (Rilevazione Areale- L2) estratte sull’intero territorio comunale.

1 e 3. Il campione di famiglie e individui ha ricevuto dall’Istat una lettera con le istruzioni utili per partecipare. La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2025.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità. Le famiglie selezionate dall’ISTAT, per partecipare al censimento, ricevono una lettera dall’ISTAT con le credenziali necessarie per compilare il questionario online in autonomia.

Periodo di compilazione: – Rilevazione Areale (L2): dal 6 ottobre all’11 novembre;

– Rilevazione da Lista: dal 6 ottobre al 9 dicembre.

Modalità di compilazione: – Dal 6 ottobre al 9 dicembre compilando in autonomia il questionario online, utilizzando le credenziali presenti nella lettera inviata dall’ISTAT o recandosi al Centro comunale di raccolta (CCR) presso l’Ufficio Anagrafe;

– Dal 12 novembre al 23 dicembre con un rilevatore selezionato e nominato dal Comune di Andria, oppure recandosi al Centro comunale di raccolta (CCR) presso l’Ufficio Anagrafe. I rilevatori incaricati sono dotati di tesserino ISTAT.