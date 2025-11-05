Il segretario regionale del PD Puglia, Domenico De Santis, candidato al Consiglio regionale nella BAT, giovedì pomeriggio, 6 novembre, alle 17, ad Andria, presso il comitato elettorale di via Regina Margherita, 107, incontrerà l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese.

Sarà l’occasione per discutere di uno dei temi più importanti e maggiormente sentiti dalla cittadinanza, fra traguardi raggiunti, eccellenze del territorio e criticità da affrontare.

Un percorso già tracciato e che, oltre al nuovo ospedale che sorgerà ad Andria, con le case e i presidi di comunità, intende offrire ai cittadini della Bat una sanità di prossimità che punta a servizi e prestazioni efficienti e a rispondere alla domanda di salute delle comunità.