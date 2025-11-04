Il paziente, in trasferta ad Andria per motivi di lavoro, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Andria a causa della comparsa improvvisa di difficoltà nell’eloquio e deficit motori. Dopo una tempestiva valutazione da parte del neurologo di guardia e l’esecuzione di neuroimaging avanzato, comprendente anche studi perfusionali disponibili presso la presso la Radiologia di Andria, è stato trattato con una singola somministrazione endovenosa in bolo di Tenecteplase, con un netto miglioramento clinico già nelle prime ore successive alla somministrazione.
“Anche oggi viene dimostrata l’eccellenza raggiunta nel campo della Neurologia nella nostra Asl – commenta il Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo – per cui ringrazio tutto il personale del reparto di Neurologia di Andria, confermando che competenza, prontezza e lavoro di squadra possono cambiare la storia clinica di un paziente e rappresentare un passo in avanti negli studi clinici tracciando strade nuove ed innovative”.