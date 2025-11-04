Importante risultato per l’unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Bonomo di Andria – diretta dal dott.– dove, per la prima volta nell’Asl Bt, è stato somministrato con successo su un 66enne un farmaco fibrinolitico di nuova generazione, approvato da AIFA nel 2025 per il trattamento acuto dell’ictus ischemico.

Il paziente, in trasferta ad Andria per motivi di lavoro, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Andria a causa della comparsa improvvisa di difficoltà nell’eloquio e deficit motori. Dopo una tempestiva valutazione da parte del neurologo di guardia e l’esecuzione di neuroimaging avanzato, comprendente anche studi perfusionali disponibili presso la presso la Radiologia di Andria, è stato trattato con una singola somministrazione endovenosa in bolo di Tenecteplase, con un netto miglioramento clinico già nelle prime ore successive alla somministrazione.