Per novembre, il mese tradizionalmente dedicato alla memoria dei defunti, Andria Multiservice S.P.A., la municipalizzata concessionaria dei servizi cimiteriali del Camposanto di Andria, ha messo in calendario una serie di iniziative – rientranti nel già avviato Progetto “Echi di Pietra” – che, per la loro forza innovativa, connotano la struttura come modello esemplare del ristretto Cartello dei Cimiteri Monumentali Italiani.

«Il calendario degli eventi è particolarmente nutrito – ha ricordato l’amministratore unico dell’Azienda, Antonio Griner – giacché è nostra intenzione sensibilizzare il più possibile l’utenza cittadina alla frequentazione di questo luogo che è, in definitiva, autentico depositario non solo dei ricordi e degli affetti individuali e familiari, quanto della memoria collettiva dell’intera Comunità andriese».

Primo step il coinvolgimento diretto del mondo della Scuola. Grazie ad un recente Protocollo, sottoscritto con la dirigenza dell’Istituto Scolastico “R. Lotti”, si è infatti proceduto alla formazione di guide specialistiche che condurranno gli studenti dei vari plessi in visita al locale Camposanto. Una passeggiata didattica in un grande Museo a cielo aperto, custode e testimone di mille storie, il più delle volte sconosciute, che si celano dietro le tombe, i monumenti, le lapidi, le cappelle, i campi, gli ossari, le epigrafi. Così da restituire ai più giovani un’immagine autentica e completa della comunità andriese attraverso i secoli.

Già fissate ed in via di esaurimento le prenotazioni che coinvolgono al momento le scuole “N. Vaccina”, “A. Manzoni”, “Mons. Di Donna, “G. Colasanto” e “R. Lotti”. Le visite si svolgeranno nei giorni 6, 7, 10, 19, 20 e 24 novembre, in due turni distinti, alle ore 9 ed alle ore 11.

Per info e contatti rivolgersi al numero dedicato 348 1546528 ed all’indirizzo mail [email protected]