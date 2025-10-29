Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del segretario cittadino del Partito Democratico di Andria, Giovanni Addario, a seguito della nota del centrodestra con l’attacco alla sindaca Giovanna Bruno:

«La chiamano “opposizione” perché ci si aspetta che sappiano proporre alternative al modo di amministrare del centrosinistra e della Sindaca Bruno, ma l’unica cosa che emerge dai loro comunicati è l’incapacità politica e il chiacchiericcio da bar. Insinuazioni, illazioni, fango e fumo. Questo sanno fare. Mai una proposta, mai un’idea alternativa, mai una soluzione (a problemi causati dallo stesso centrodestra), ma solo banali e pretestuose accuse, che spesso sconfinano anche sul personale, rivelandone il grado di bassezza al quale evidentemente sono abituati.

È il centrodestra di Andria, quello che invece di guardare la trave che ha al suo interno, continua imperterrito a trovare appigli semplicemente per esistere. O meglio, per sopravvivere.

Scrivono di averne viste tante con questa Amministrazione, ma vorremmo rassicurarli: non avete visto ancora niente.

In 5 anni questa Amministrazione, nonostante le macerie ereditate, nonostante i 2 anni difficilissimi di Covid, nonostante le scarse risorse economiche ed umane, nonostante tutti i limiti conseguenti, ha innescato un processo di rinascita e rigenerazione della città che non si ferma e non si fermerà qui.

Possiamo anche comprendere l’orticaria che provano nel leggere la frase “Ancora Giovanna”, ma è ciò che ha chiesto e chiede la città, se ne facessero una ragione.

“Ancora Giovanna” non è uno slogan, è la chiave per continuare a crescere come città e come comunità.

Poi per quanto riguarda il PD, a cui sempre guardano con morbosa ossessione, ci teniamo a ribadire che noi abbiamo già scelto 5 anni fa il nostro Sindaco e che rinnoviamo convintamente questa scelta anche per il prossimo mandato. D’altronde, non potremmo fare altrimenti, perché il buon governo della Sindaca Bruno è sotto gli occhi di tutti, sia dentro i confini della nostra città, sia oltre».