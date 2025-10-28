Il dottor Salvatore Lenti, attuale Direttore dell’unità operativa complessa di medicina interna dell’ospedale “Bonomo” di Andria, è stato nominato presidente della FADOI Puglia per il triennio 2026-2029. La FADOI è la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti e riunisce professionisti di tutta Italia, condividendo percorsi di formazione, scambio di best practice, collaborazione per il miglioramento continuo della cura e della presa in carico del paziente.

Il dottor Lenti vanta un curriculum di grande valore. In passato ha lavorato nel presidio ospedaliero di Arezzo, prima come dirigente medico e poi come direttore dell’Unità di Ipertensione e Rischio Cardiovascolare. Successivamente, ha ricoperto l’incarico di direttore dell’unità complessa di medicina interna e del reparto Covid dell’ospedale dell’Amiata senese (in provincia di Siena). Il dottor Lenti, anche docente universitario, vanta oltre duecento pubblicazioni scientifiche. Ora un nuovo ruolo di grande responsabilità e prestigio come presidente della FADOI.