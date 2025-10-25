Un’autovettura si è ribaltato questa mattina sulla SP 12 in agro di Andria. È accaduto intorno alle ore 10.00 sulla strada provinciale Barletta-Minervino, in un tratto dissestato. Il conducente, un andriese 82enne, è stato soccorso dal personale sanitario del SET 118 ed è stato trasportato, tramite autoambulanza e in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Barletta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Barletta, che hanno messo in sicurezza il veicolo, dal quale fuoriusciva benzina, e il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria, i cui Agenti hanno provveduto all’esecuzione dei rilievi, al recupero del mezzo gravemente danneggiato e a far pulire la strada dai detriti vetrosi e dai liquidi oleosi prodotti dall’incidente. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

Il malcapitato è ricoverato presso il nosocomio barlettano ma non versa in pericolo di vita.