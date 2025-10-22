Ha riportato diverse fratture tra bacino e ginocchio e resta in osservazione all’interno dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. E’ la ragazzina di 11 anni investita ieri pomeriggio in viale Pietro Nenni ad Andria mentre stava attraversando la strada nei pressi di piazzale Mariano. La piccola sarà sottoposta a ulteriori esami per scongiurare la presenza di ulteriori danni. Secondo quanto emerso finora, è stata travolta da una piccola utilitaria guidata da un 20enne andriese finendo prima sul parabrezza poi sull’asfalto. Il giovane si è immediatamente fermato a prestare i soccorsi e la sua posizione resta al vaglio degli agenti di Polizia Locale di Andria intervenuti sul posto assieme ad un’equipe sanitaria del 118 che ha provveduto a trasportare prima l’11enne al “Bonomo” da cui poi in serata è stata trasferita all’ospedale pediatrico di Bari. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.