I rappresentanti d’istituto Andrea Ieva del liceo “Carlo Troya”, Savio Fucci del liceo “Riccardo Nuzzi” e la comunità scolastica del ITES “Ettore Carafa” comunicano «che in data 18/10/2025 a partire dalle ore 9 gli studenti delle già nominate scuole hanno deciso di manifestare in una “Marcia Per La Pace” il loro supporto ad un tema tanto attuale ed un approfondimento sui vari conflitti ancora in atto nelle varie nazioni». E’ quanto si legge in una nota congiunta dei rappresentati degli studenti.

«In un momento in cui la parola pace è sulla bocca di tutti, e spinti dagli esempi delle varie città italiane dell’ultimo mese, anche gli studenti andriesi vogliono dare il loro apporto alla causa. Il tutto si svolgerà, dopo regolare comunicazione a questura, polizia locale e comune di Andria, partendo dal Largo Torneo, attraversando la villa comunale ed arrivando attorno allo stadio degli ulivi dove saranno poste 3 postazioni in cui verranno svolti dialoghi sul tema della pace e creazione di manifesti sul tema. Al termine partirà da Largo XXV aprile la marcia che proseguirà lungo Corso Cavour e terminerà con l’arrivo in Piazza Vittorio Emanuele II dove verranno lasciati i vari manifesti creati. L’idea nasce direttamente dagli studenti delle scuole che da subito si sono impegnati per mettere in atto loro voglia di farsi sentire. L’intento è quello di informare e sensibilizzare sui vari conflitti ancora tutt’oggi presenti e dimostrare come ognuno di noi, nel suo piccolo, è capace di poter dare il proprio contributo».