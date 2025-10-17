Nuovo importante passo avanti verso la digitalizzazione dei processi sanitari nell’Asl Bt grazie all’utilizzo di 30 carrelli informatizzati negli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie.

Da questa settimana, infatti, i reparti e blocco operatorio dei presidi ospedalieri saranno dotati di carrelli informatizzati, una soluzione innovativa adottata per migliorare l’efficienza delle attività clinico-sanitarie.

I primi 11 carrelli informatizzati sono già operativi presso il Bonomo di Andria, a seguire nelle prossime settimane saranno in funzione anche 14 carrelli per il Presidio di Barletta e 5 per il Presidio di Bisceglie.

La loro presenza nei reparti consentirà al personale medico-sanitario di accedere rapidamente alle informazioni sui pazienti e memorizzarle, agevolando le attività ordinarie, come ad esempio ordinare farmaci, programmare appuntamenti, o anche registrare la somministrazione della terapia.

La gestione delle informazioni relative al paziente vengono rese più semplici permettendo di accedere ai referti presenti in Cartella Clinica Elettronica (CCE), esami diagnostici e alle prescrizioni.

Dal punto di vista pratico, la flessibilità e la maneggevolezza del carrello rappresentano un valore aggiunto importante: il dispositivo è ergonomico, facilmente regolabile in altezza e dotato di batteria di lunga durata, caratteristiche che ne consentono l’utilizzo continuativo durante l’intero turno, senza interruzioni. Il carrello, infatti, può essere portato dove serve, mettendolo a disposizione del personale anche a bordo letto o in sala operatoria.

«I carrelli – spiega Maria Cammarrota, Dirigente Responsabile UOSVD ICT e Responsabile per la Transizione Digitale della Asl Bt – sono dotati di computer on board a monitor singolo, mentre quelli destinati al Blocco Operatorio sono equipaggiati con doppio monitor, regolabili e facilmente adattabili ai diversi ambienti e dotati di batteria di lunga durata e ricarica ultrarapida, assicurando un’operatività continua. I carelli saranno attrezzati anche con etichettatrici e lettori di barcode, in modo da agevolare l’operatività del personale infermieristico e medico a bordo letto del paziente».

«Grazie a queste funzionalità – commenta il Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo – il personale può dedicare più tempo all’assistenza diretta e meno alle attività di registrazione o di ricerca dei dati, migliorando la qualità del rapporto con il paziente e, soprattutto, la tempestività delle cure. I vantaggi si traducono, quindi, in un miglioramento dell’efficienza operativa e della qualità del servizio offerto ai pazienti».

«Con l’introduzione dei carrelli informatizzati – prosegue il Direttore Amministrativo Ivan Viggiano – compiamo un nuovo passo verso una sanità più moderna, sicura e centrata sul paziente. Questa innovazione si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione e ammodernamento della rete ospedaliera, resa possibile grazie ai finanziamenti PNRR-Digitalizzazione DEA».