Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni Vurchio, all’esito della conferenza dei capigruppo, ha convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione per il giorno 22 Ottobre 2025 alle ore 16:00. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.
Il consiglio è chiamato a discutere: il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028; due variazioni d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027; il riconoscimento di n.16 debiti fuori bilancio ed, infine, l’istituzione del “Consiglio del Cibo della Città di Andria”.
In allegato l’Ordine del Giorno completo: Conv Consiglio Comunale 22 ott 2025