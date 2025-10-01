«Ringrazio la Procura della Repubblica di Trani e la Questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani per la brillante operazione che ha portato all’esecuzione di 30 custodie cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di aver alimentato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Andria». Così il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.

«Si tratta di un risultato importante che conferma, ancora una volta, come il lavoro quotidiano dello Stato stia producendo effetti concreti nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini. In questi tre anni, il Governo Meloni ha investito con decisione su uomini, mezzi e strumenti normativi per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di droga, dando risposte chiare e incisive alle comunità. Un plauso speciale vanno alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che, con dedizione, sacrificio e professionalità, continuano a garantire legalità e sicurezza nei nostri territori. L’impegno del Governo Meloni in questa direzione non si fermerà, perché la sicurezza dei cittadini e la difesa della legalità sono e restano una priorità assoluta».