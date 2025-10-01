«Il traffico della droga ad Andria nelle mani delle nuove leve della criminalità e affidato anche a giovanissimi pusher, che dovrebbero fare altro, pensare ad altro, costruire un progetto di vita importante e nella legalità. Per questo è ancora più importante l’operazione della Questura della Bat, che oggi ha portato all’arresto di 30 persone, grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Trani». Lo dichiara il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis.

«E se pure gli arresti avranno reciso la parte emergente del fenomeno, possono certamente servire a una maggiore percezione di sicurezza dei cittadini e a dare, ai più giovani fra gli indagati, la possibilità di tornare indietro sui propri passi e cambiare percorso.

Andria e la Bat non possono e non devono continuare ad essere frenate, nel loro sviluppo, da una criminalità arrogante e invasiva del tessuto sociale ed economico del territorio.

Un ringraziamento doveroso va al Procuratore di Trani, Renato Nitti, e al Questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, per l’impegno a tutela del territorio e lo spirito di servizio instancabile nel garantirla, nonostante le tante difficoltà.

Un impegno riconosciuto loro dalla Città di Andria, guidata dalla sindaca Giovanna Bruno, che domani accoglierà il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, a cui rivolgo il mio saluto e do il benvenuto, per il conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di stato».