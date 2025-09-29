Sentenza d’appello per il processo ferroviario sulla tragedia ferroviaria. Poco fa il collegio giudicante della corte d’appello di Bari ha emesso le sentenze. Restano 14 le assoluzioni mentre condanne ridotte in appello per i due imputati a causa della prescrizione di alcuni capi di imputazione. Pene di 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccarreta (in primo grado 6 anni e 6 mesi) mentre per il capotreno Nicola Lorizzo a 6 anni e 9 mesi dai 7 anni di primo grado. Oltre all’illecito amministrativo già escluso in primo grado è stata esclusa anche la responsabilità civile per Ferrotramviaria.