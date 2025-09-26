Alla manifestazione di oggi dell’intero comparto agricolo, a Bari come in tante altri parti d’Italia, organizzato da Coldiretti, era presente il Vicesindaco e Assessore alle Radici Cesareo Troia, per testimoniare la vicinanza della Città ai problemi dell’agricoltura, fonte primaria dell’economia cittadina.

«Siamo al fianco degli imprenditori agricoli che hanno voluto evidenziare oggi ancora una volta i gravissimi problemi che da decenni affliggono l’agricoltura e, in particolare, la cerealicoltura. Sosteniamo le loro preoccupazione rispetto al crollo del prezzo del grano, causato in particolare dalle importazioni senza regole che produce i suoi effetti a cascata su produttori e consumatori. Auspichiamo che al tema si riservi l’attenzione necessaria, alla vigilia di una campagna olivicola, altro settore dolente per il nostro comparto agricolo, piegato dall’import selvaggio».