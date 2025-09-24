Rateizzazioni non in regola con il Servizio Tributi. L’amministrazione Comunale – Assessorato alla Trasparenza invita alla regolarizzazione per evitare la perdita del beneficio e soprattutto la riscossione coattiva. Lo spiega l’Assessore Pasquale Vilella in una nota.

«Il principale obiettivo di questa Amministrazione è stato e continuerà ad essere quello di portare la Città di Andria fuori dal baratro dei 90 milioni di Euro di disavanzo. Sarebbe stato fin troppo semplice attivare le procedure per la riscossione coattiva dei 65 milioni di Euro di crediti ma ciò avrebbe causato un danno alle famiglie e alle imprese che pur non navigando nell’oro sentivano la necessità di regolarizzare la propria posizione.

Per questo motivo, anche modificando il Regolamento delle Entrate, abbiamo sollecitato i contribuenti a recarsi presso l’Ufficio Tributi per concordare un pagamento rateale. Questa operazione ci ha consentito di incassare circa 8 milioni di Euro di somme arretrate sia con pagamenti immediati sia con richieste di rateizzazione.

Questi giorni, l’Ufficio Tributi, nell’ambito delle attività di controllo sui versamenti effettuati dai contribuenti, ha rilevato che ci sono rateizzazioni concesse ai contribuenti non in regola con il puntuale rispetto delle scadenze delle rate.

Si rammenta che la concessione della rateizzazione è un beneficio che il Funzionario Responsabile, concede a norma del Regolamento delle Entrate che prevede l’iscrizione a ruolo dell’intera somma residua in caso di mancato versamento di due rate consecutive.

Si invitano pertanto i contribuenti a regolarizzare la propria posizione versando le rate scadute in modo da non vanificare gli sforzi fatti finora.

A tal proposito, per andare ulteriormente incontro a quei contribuenti che hanno avuto difficoltà nel versare le rate alle scadenze previste, l’Ufficio è a disposizione, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 per ulteriori informazioni e approfondimenti.

Dopo questa ultima opportunità fornita ai contribuenti – conclude Vilella – l’Ufficio nella prima decade di ottobre provvederà ad attivare le azioni di recupero delle somme con le procedure di riscossione coattiva».