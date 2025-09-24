Finisce con un gol per parte e con un gol per tempo la sfida tra Martina e Fidelis, big match della quarta giornata di campionato. Un punto a testa nel turno infrasettimanale per una gara che regala tanta intensità e molte emozioni soprattutto di marca casalinga. Cambia tutto ad inizio match però per la Fidelis che perde per infortunio Amoabeng e Scaringella cambia modulo con il 4-3-3 ed è costretto ad inserire il classe 2007 Kirliauskas al fianco di Ronchi, Cipolletta e Allushaj. Un compito non facile per il giovanissimo terzino lituano che inizia bene poi soffre terribilmente le scorribande di Resouf schierato nel tridente offensivo da Laterza (squalificato, in panchina il suo vice Lentini). Palermo terminale offensivo con la novità Ievolella nel 4-3-3 speculare classico. Inizio molto equilibrato e fino al 20’ solo piccole schermaglie. Almeno fino al tiro dalla distanza di Zenelaj controllato da Summa in corner. E’ lo squillo che apre le ostilità ed il Martina prende campo e la Fidelis imbucate come quella sventata da Cipolletta perfetto in scivolata su Resouf. La squadra di casa aumenta i giri del motore e trova la traversa con la bella azione di Ievolella da sinistra ed il tocco centrale per Piriz che supera Summa ma non il montante alto della porta. Ma il vantaggio è nell’area ed arriva sugli sviluppi di un corner grazie all’anticipo in area di Mastrovito di testa. Gol per il giovane calciatore martinese che ha ritrovato una maglia da titolare dopo l’ottima prestazione a Francavilla di domenica. Ancora in sofferenza però la retroguardia andriese con Resouf che sfrutta un errato intervento di Kirliauskas e serve al centro un pallo che Ievolella calcia alto da ottima posizione. E’ la parola fine sul primo tempo ma dagli spogliatoi non torna in campo proprio l’esterno lituano, al suo posto Ciracì per provare ad arginare Resouf che tuttavia è subito protagonista nella prima azione d’attacco del Martina che arriva al tiro nel cuore dell’area di rigore con Ievolella attento centralmente Summa. Ancora Resouf a sgasare sulla sinistra decisivo però Ronchi questa volta. Proprio il difensore andriese costruisce con la testa il primo squillo della gara di marca ospite seppur alto. Cambio di modulo per Scaringella che torna al 4-2-3-1 con l’inserimento di Trombino e gli effetti sono immediati. Alza il suo baricentro e dopo 20 minuti trova il pari. Sempre Giorgione con il calcio piazzato preciso per l’arrivo di Cipolletta che di testa segna il suo primo gol stagionale nella porta dove aveva chiuso la stagione scorsa con quella rete che stava per mandare in finale playoff proprio la Fidelis. I padroni di casa subiscono il colpo ed allora è ancora la squadra ospite a provarci su di un calcio piazzato di Trombino, palla prima sulla barriera e poi alta. Dall’altro lato il tiro dalla distanza di Zenelaj è controllato da Summa. Tanti cambi e tante ammonizioni. Ci prova anche Leveque da poco entrato, sfera lontana dalla porta di Rossi. Allo scadere è Lupo sulla sinistra a crossare in area con la deviazione di Allushaj che non mette in difficoltà Summa. Finisce così dopo 6 minuti di recupero ed una sfida ad alta intensità da cui esce ancora compatta la Fidelis che continua a mostrare segni importanti nelle sfide di cartello. Consapevolezza di forza che ha anche il Martina forte di un progetto già collaudato. Neanche il tempo di rifiatare che domenica sarà tempo di trasferta campana contro la ferita Sarnese per il Martina e sfida casalinga per la Fidelis contro il Gravina.