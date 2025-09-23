Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del consigliere comunale del PD, Mirko Malcangi:

«Mi sento di raccogliere appieno l’appello lanciato dalla consigliera Grazia Di Bari, sulla necessità di accelerare l’iter per la definizione strutturale della “Fondazione Castel dei Mondi di Andria” (L.R. 42/2024) e credo di interpretare anche il pensiero di tutti gli altri colleghi consiglieri. Sicuramente di quelli di maggioranza. Nessun ritardo, però: gli ultimi consigli comunali sono stati incentrati prevalentemente su provvedimenti di natura finanziaria le cui scadenze sono imposte dalla legge e, dopo tutti gli approfondimenti fatti fra Comune e Regione, tra cui anche quello di individuazione della sede che sarà sicuramente ad Andria, la proposta di Delibera è pronta per giungere nelle commissioni e poi in consiglio comunale. Entro la fine settimana arriverà anche il parere dei revisori dei conti.

Tra le varie note agli atti, è proprio il Sindaco con una missiva del 4/03/2024 a sollecitare la Regione; da lì si sono susseguiti incontri e mail per arrivare a quella che oggi è la proposta pronta per essere approvata. Tra le novità più importanti, da registrare come risultato, la possibilità per la Fondazione di lavorare su una programmazione per tutto l’anno solare (ecco perché l’eliminazione della parola “Festival” dal nome), anziché nel periodo canonico in cui la Città è stata abituata ad ospitare la rassegna.

Confidiamo, quindi, nel supporto di tutte le forze consiliari per questo importante progetto culturale, giunto, quest’anno, alla XXIX edizione e che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del territorio».