La Paganese è il passato. Bello, sicuramente, per la Fidelis, per il ds Gianni Califano e per chi ha deciso la partita, Facundo Marquez. Il presente e l’imminente futuro, però, riguardano un’altra faccenda. Quella di domani, al “Tursi” di Martina Franca, a partire dalle ore 20.30, naturalmente in diretta su Telesveva con #semprefuoriperilcalcio. Si gioca per la quarta giornata del girone H di Serie D. La Fidelis si presenta di fronte al Martina con gli stessi punti in classifica: sette. Niente male l’impatto per la squadra di Giuseppe Scaringella con il nuovo campionato, ma…

Gli obiettivi di partenza non cambiano. O meglio, la Fidelis vuole proseguire senza assilli. Ragionando, in pratica, step by step. Questo non significa che i biancazzurri non proveranno a restare molto in alto sino al termine. Nulla verrà lasciato al caso. Anche sul fronte mercato. L’infortunio di Lias Montero, ad esempio, necessita una immediata valutazione in entrata. Califano non nasconde di essere al lavoro per l’eventuale innesto di un centravanti. Si sonda anche il mercato degli stranieri.

Il servizio.