Non sono bastate al momento già diverse e reiterate segnalazioni scritte oltre ad un grave incidente stradale a far intervenire l’ente comunale sulla torre faro della rotatoria presente sulla tangenziale di Andria completamente spenta ormai da oltre sei mesi ma funzionante a singhiozzo ormai da un anno. Una situazione che in realtà non è unica considerato che quasi tutte le uscite verso la città dalla tangenziale hanno torri faro spente o accese in brevi periodi. Ma quella torre faro sulla rotatoria è alquanto importante vista la pericolosità appena cala il buio considerato almeno due elementi: il primo è che arriva dopo una strada a doppia corsia e a scorrimento rapido e poi si trova proprio in prossimità del casello dell’autostrada.

Le segnalazioni ormai non si contano più e con l’approssimarsi della stagione invernale appare ancor più urgente una immediata risoluzione del problema. A luglio, per esempio, c’è stato un grave incidente stradale proprio di notte e proprio in prossimità di quel tratto completamente al buio. A complicare la situazione di quella porzione di tangenziale c’è senza dubbio anche un asfalto a dir poco rivedibile. Certamente a rendere pericolose le strade ci si mette spesso anche il non rispetto delle regole. Ma in questo caso le condizioni esterne acuiscono decisamente il problema. Stesso discorso vale comunque per le uscite, come detto, sino all’arrivo sulla Strada Provinciale 2 dove invece la luce è scomparsa molti anni fa e non è mai più tornata rendendo quell’arteria stradale tra le più pericolose sul territorio. Ma su questa strada dovrebbe intervenire la Provincia BAT.