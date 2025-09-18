Sarà via 8 Marzo, nei pressi di via Bisceglie e della stazione di Andria Sud, a fare da sfondo al ritorno dei fuochi d’artificio per la festa patronale andriese, uno spettacolo che manca in città da anni, sostituito lo scorso anno da fontane danzanti.

Appuntamento tanto atteso per domenica 22 settembre alle ore 24, un ritorno al passato ed un momento che affascina da sempre piccoli e grandi.

Per l’occasione, così come indicato dall’ordinanza dirigenziale n.297, per la stessa giornata è prevista la chiusura al traffico e il divieto di fermata e sosta, con rimozione coatta dalle ore 15:30 su via 8 marzo.

Un appuntamento che torna ad animare la tre giorni di appuntamenti religiosi e folkloristici che si concluderanno lunedì 21 con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, il celebre duo comico Toti & Tata in piazza Catuma.