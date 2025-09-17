Nell’atmosfera suggestiva del panorama murgiano, ai piedi di Castel del Monte, lo spettacolo “Caro Domani” ha chiuso in bellezza l’esperienza di “Caro Domani -Summer Camp”, laboratorio di formazione gratuito intensivo e residenziale rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni nel campo delle arti performative. Il progetto ideato e promosso dalla Fondazione Vincenzo Casillo con il sostegno della Banca Sella è stato curato dal Teatro dei Borgia nell’ambito del festival “Fuori dai Mondi!”, rassegna che dal 27 agosto al 13 settembre ha trasformato il paesaggio rurale in un palcoscenico condiviso tra arte e territorio.

Dodici giovani artisti hanno vissuto una vera e propria esperienza immersiva presso l’Agriturismo Sei Carri, in Contrada Finizio, con pratiche collettive, seminari, workshop di danza, musica, scrittura, video e performance. Guidati da Gianpiero Borgia, Elena Cotugno e Riccardo Palmieri, i partecipanti si sono confrontati con approcci e linguaggi diversi in un contesto stimolante e aperto alla sperimentazione.

La performance conclusiva tenutasi presso il Teatro Mobile del Teatro dei Borgia, allestito nella Masseria Sei Carri, ha registrato gli applausi a scena aperta di un pubblico entusiasta del lavoro realizzato in perfetta armonia dal gruppo coeso e motivato. Lo spettacolo ha racchiuso in modo encomiabile una polifonia di suoni, sogni, emozioni, invenzioni, poesia, visioni, speranze, percepiti e coltivati dai ragazzi durante il loro viaggio culturale proiettandosi nel futuro con le loro aspirazioni. Grande gioia e soddisfazione per l’evento finale della serata: la consegna degli attestati e il conferimento delle borse di studio con l’intervento di Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo e di Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno, direttori artistici del Teatro dei Borgia.

“Per noi Caro Domani – Summer Camp è stato un gesto concreto verso il futuro – ha affermato compiaciuta Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo – Un sogno ambizioso che ha preso forma grazie alla passione del Teatro dei Borgia che stimiamo profondamente e al prezioso sostegno di Banca Sella che ha creduto in noi, nel valore dell’arte e nella forza delle nuove generazioni”.

“La formazione rappresenta il cuore pulsante e il pilastro su cui si fondano i nostri progetti” hanno dichiarato all’unisono Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno – Da questa visione sono nati i laboratori e gli incontri messi a punto con Fondazione Casillo e Banca Sella. Lo spettacolo finale è stato il riflesso autentico dell’estroso coraggio dei giovani partecipanti e della loro straordinaria capacità di mettersi in gioco”.