Pubblichiamo di seguito una nota dell’Intergruppo consiliare composto dai consiglieri Michele Di Lorenzo, Gianluca Grumo, Michele e Vincenzo Coratella in merito al nuovo ospedale di Andria:

«Abbiamo accolto con attenzione e rispetto la presa di posizione della Sindaca in merito all’ennesimo rinvio dell’approvazione delle fasi progettuali per la costruzione del nuovo ospedale. È giusto che le istituzioni locali facciano sentire la propria voce quando si tratta di opere fondamentali per il territorio.

Tuttavia, non possiamo ignorare che queste proteste arrivano dopo anni di ritardi, durante i quali si è assistito a una sostanziale passività o a manifestazioni di entusiasmo per avanzamenti minimi, che non hanno prodotto risultati concreti. La cittadinanza attende da troppo tempo risposte chiare e tempi certi.

Alcuni osservatori hanno interpretato questa rinnovata fermezza come un tentativo di prendere le distanze dal Presidente Emiliano, in vista di una possibile candidatura alle prossime elezioni regionali nella lista del candidato governatore De Caro. Noi preferiamo pensare che questo ulteriore contrattempo possa rappresentare l’occasione per un impegno ancora più deciso da parte della Sindaca, che, nel pieno delle sue funzioni e sino al termine del suo mandato, dovrà continuare a sollecitare con forza lo sblocco di un’opera imprescindibile per la salute e il benessere della nostra comunità.

Non servono altri rinvii o discorsi di circostanza. Chi ha il compito di rappresentare questa comunità ha una responsabilità precisa: ottenere risposte concrete, soluzioni immediate e risultati tangibili. Basta con le litanie, le cerimonie e le passerelle».