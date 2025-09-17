Da Palermo alla BAT passando per Avellino e Latina. E’ questo il percorso professionale particolarmente importante della dott.ssa Lisa Iovanna nuovo Vicario della Questura di Barletta Andria Trani.
Tanta esperienza per lei in 25 anni in Polizia con numerosi incarichi di diversa natura ed una importante esperienza alla guida di Commissariati e polizia anticrimine. Per lei Campana di nascita, nella BAT il suo primo incarico in Puglia in una regione che ha già iniziato a conoscere.
Il Questore Fabbrocini ha voluto rimarcare l’importanza di questo arrivo salutando anche il dott. Marco De Nunzio appena trasferito a Torino dopo la sua esperienza nella BAT.
Ad Andria la dott.ssa Iovanna ritrova il Questore Fabbrocini con cui ha già collaborato due anni a Palermo.
La BAT è una delle Questure con la più alta percentuale di donne tra le funzionarie di Polizia.
