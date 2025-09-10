Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa firmata dall’On. Mariangela Matera in merito all’importante operazione di Polizia di questa mattina che ha condotto all’arresto di 7 individui implicati in rapine e sequestri lampo:

«Ringrazio la Questura della provincia di Barletta-Andria-Trani per la brillante operazione che ha portato all’arresto di più persone ritenute responsabili di gravi reati, tra cui sequestro a scopo di rapina e tentata rapina con armi.

L’importante risultato conseguito è frutto di un lavoro investigativo complesso, che testimonia la professionalità, l’impegno e la dedizione quotidiana delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità e nella difesa della legalità sul nostro territorio.

Il tema sicurezza per i cittadini è alla base delle politiche del Governo Meloni, operazioni come questa rafforzano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e rappresentano un segnale concreto della presenza e dell’efficacia dello Stato a tutela della sicurezza collettiva».