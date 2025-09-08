Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono stati proclamati santi. L’applauso e la commozione degli oltre 80mila fedeli presenti dopo la formula in latino pronunciata da Papa Leone nel giorno della canonizzazione. Una piazza San Pietro gremita di gente tra bandiere, canti e striscioni, una giornata di festa per la Chiesa Universale e che ha riunito fedeli da tutto il mondo.

Numerose anche le comunità parrocchiali pugliesi presenti, i giovani di Azione Cattolica e i sacerdoti per un appuntamento tanto atteso; tra loro anche una delegazione dell’Azione Cattolica della diocesi di Andria con la presidente diocesana, Maria Selvarolo.

«I due giovani erano profondamente innamorati di Cristo, per loro era il fulcro, il punto di partenza, il centro di una vita vissuta in pieno a 360° – ha commentato la presidente di Azione Cattolica. – Non una santità caratterizzata da chiusura, ma da apertura alla vita e ai fratelli, perché la santità è tutta da vivere, è gioia e non noiosa vita da sacrestia».

Una cerimonia solenne presieduta da Papa Leone che nel corso dell’omelia ha invitato i giovani a «non sciupare la vita, ma a orientarla verso l’alto e a farne un capolavoro» – e poi l’invito a guardare i due santi non come superori -«a volte noi li raffiguriamo come grandi personaggi, dimenticando che per loro tutto è cominciato quando, ancora giovani, hanno risposto “sì” a Dio e si sono donati a Lui pienamente, senza tenere nulla per sé».

Due storie di vita differenti, quelle di Frassati e Acutis, ma incrociate da un amore per la vita e per il Vangelo radicato nella loro quotidianità, due santi che incarnano la possibilità di una santità giovanile, capace di parlare alle nuove generazioni e di offrire un modello di vita semplice, autentica e coraggiosa.

