E’ scomparso dopo una lunga malattia questa mattina il dr. Nicola Corvasce. Il territorio del nord barese, e più in generale la Puglia, perdono un medico appassionato. Già Immunologo presso la divisione di Nefrologia dell’Ospedale di Barletta sino al 1993. Dirigente Ser.T. a Barletta sino al 2006 e poi sino al pensionamento Dirigente del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BAT. Un lavoro importante fatto di ricerca e intervento sul campo in un contesto profondamente mutato negli ultimi anni in cui proprio il Dipartimento Dipendenze dell’Azienda Sanitaria aveva accresciuto il suo fondamentale ruolo sul territorio. La città di Andria dunque piange un illustre suo figlio. Lascia sua moglie Elisa e le sue tre figlie Marcella, Fulvia e Claudia. L’abbraccio ed il cordoglio della redazione di News24.City alla sua famiglia.