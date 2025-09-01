Non solo viale Virgilio. Questa mattina sono partiti i lavori anche in via Carmine per la messa in sicurezza del tratto stradale a rischio cedimento. La questione è stata al centro del dibattito pubblico e politico per mesi. Ad aprile, in quello stesso punto, è stato eliminato lo storico ponte Bailey. Ora, però, via Carmine è interdetta al traffico e i disagi per i residenti e gli esercenti sono davvero consistenti, come raccontato da loro stessi in precedenti interviste. Lo start dei lavori il 1 settembre era stato annunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici Mario Loconte.