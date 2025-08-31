«Abbiamo appreso dalla stampa locale del comunicato diffuso questa mattina dal Presidente del Consiglio comunale, contenente accuse gravi e offensive rivolte al Sindaco di Andria, Avv. Giovanna Bruno.
Nel ribadire la nostra piena fiducia nei confronti del Sindaco e del suo operato, prendiamo nettamente le distanze dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale.
Non possiamo, tuttavia, non sottolineare come il Presidente del Consiglio non sia nuovo a queste sceneggiate che ledono non solo l’immagine delle Istituzioni, ma anche la dignità del ruolo che ricopre. Ruolo che, per sua natura, dovrebbe essere di garanzia e imparzialità, qualità che purtroppo non sono mai state esercitate in modo adeguato.
Da anni giacciono agli atti dimostranze della maggioranza circa la sua conduzione confusionaria e arbitraria delle sedute di Consiglio Comunale. Un atteggiamento che continua a minare la serenità dei lavori consiliari e il corretto funzionamento della vita istituzionale della nostra città».
I Consiglieri comunali:
- Giovanni Addario (PD)
- Grazia Asselti (PD)
- Francesco Bruno (AndriaLab)
- Salvatore Cannone (AndriaLab)
- Damiano Farina (ABC)
- Luigia Fortunato (PD)
- Nunzia Leonetti (ABC)
- Raffaele Losappio (ABC)
- Daniela Maiorano (PD)
- Mirko Malcangi (PD)
- Lorenzo Marchio Rossi (PD)
- Tommaso Matera (AndriaLab)
- Gianluca Sanguedolce (PD)
- Emanuele Sgarra (PD)
- Marianna Sinisi (AndriaLab)
- Giovanni Vilella (AndriaLab)
Gli Assessori
- Pasquale Colasuonno
- Dora Conversano
- Anna Maria Curcuruto
- Daniela Di Bari
- Viviana Di Leo
- Mario Loconte
- Savino Losappio
- Cesareo Troia
- Pasquale Vilella
I Referenti politici
- Agostino Ciciriello (ABC)
- Francesco Nicolamarino (AndriaLab)