«Abbiamo appreso dalla stampa locale del comunicato diffuso questa mattina dal Presidente del Consiglio comunale, contenente accuse gravi e offensive rivolte al Sindaco di Andria, Avv. Giovanna Bruno.

Nel ribadire la nostra piena fiducia nei confronti del Sindaco e del suo operato, prendiamo nettamente le distanze dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale.

Non possiamo, tuttavia, non sottolineare come il Presidente del Consiglio non sia nuovo a queste sceneggiate che ledono non solo l’immagine delle Istituzioni, ma anche la dignità del ruolo che ricopre. Ruolo che, per sua natura, dovrebbe essere di garanzia e imparzialità, qualità che purtroppo non sono mai state esercitate in modo adeguato.

Da anni giacciono agli atti dimostranze della maggioranza circa la sua conduzione confusionaria e arbitraria delle sedute di Consiglio Comunale. Un atteggiamento che continua a minare la serenità dei lavori consiliari e il corretto funzionamento della vita istituzionale della nostra città».

I Consiglieri comunali:

Giovanni Addario (PD)

Grazia Asselti (PD)

Francesco Bruno (AndriaLab)

Salvatore Cannone (AndriaLab)

Damiano Farina (ABC)

Luigia Fortunato (PD)

Nunzia Leonetti (ABC)

Raffaele Losappio (ABC)

Daniela Maiorano (PD)

Mirko Malcangi (PD)

Lorenzo Marchio Rossi (PD)

Tommaso Matera (AndriaLab)

Gianluca Sanguedolce (PD)

Emanuele Sgarra (PD)

Marianna Sinisi (AndriaLab)

Giovanni Vilella (AndriaLab)

Gli Assessori

Pasquale Colasuonno

Dora Conversano

Anna Maria Curcuruto

Daniela Di Bari

Viviana Di Leo

Mario Loconte

Savino Losappio

Cesareo Troia

Pasquale Vilella

I Referenti politici