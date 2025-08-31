«Abbiamo appreso dalla stampa locale del comunicato diffuso questa mattina dal Presidente del Consiglio comunale, contenente accuse gravi e offensive rivolte al Sindaco di Andria, Avv. Giovanna Bruno.

Nel ribadire la nostra piena fiducia nei confronti del Sindaco e del suo operato, prendiamo nettamente le distanze dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale.

Non possiamo, tuttavia, non sottolineare come il Presidente del Consiglio non sia nuovo a queste sceneggiate che ledono non solo l’immagine delle Istituzioni, ma anche la dignità del ruolo che ricopre. Ruolo che, per sua natura, dovrebbe essere di garanzia e imparzialità, qualità che purtroppo non sono mai state esercitate in modo adeguato.

Da anni giacciono agli atti dimostranze della maggioranza circa la sua conduzione confusionaria e arbitraria delle sedute di Consiglio Comunale. Un atteggiamento che continua a minare la serenità dei lavori consiliari e il corretto funzionamento della vita istituzionale della nostra città».

I Consiglieri comunali:

  • Giovanni Addario (PD)
  • Grazia Asselti (PD)
  • Francesco Bruno (AndriaLab)
  • Salvatore Cannone (AndriaLab)
  • Damiano Farina (ABC)
  • Luigia Fortunato (PD)
  • Nunzia Leonetti (ABC)
  • Raffaele Losappio (ABC)
  • Daniela Maiorano (PD)
  • Mirko Malcangi (PD)
  • Lorenzo Marchio Rossi (PD)
  • Tommaso Matera (AndriaLab)
  • Gianluca Sanguedolce (PD)
  • Emanuele Sgarra (PD)
  • Marianna Sinisi (AndriaLab)
  • Giovanni Vilella (AndriaLab)

Gli Assessori

  • Pasquale Colasuonno
  • Dora Conversano
  • Anna Maria Curcuruto
  • Daniela Di Bari
  • Viviana Di Leo
  • Mario Loconte
  • Savino Losappio
  • Cesareo Troia
  • Pasquale Vilella

I Referenti politici

  • Agostino Ciciriello (ABC)
  • Francesco Nicolamarino (AndriaLab)

