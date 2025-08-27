Promuovere il benessere anche attraverso la musica. E’ questo l’obiettivo del sostegno, ormai consueto, del CALCIT al cantautore andriese Sergio Adea. Prossimo appuntamento nell’ambito delle iniziative estive del Comune di Andria con l’evento che si svolgerà il 31 agosto nell’anfiteatro della Villa Comunale di Andria con un concerto di canzoni edite ed inedite.

Il titolo evocativo è quello di “Io Sergio Adea tra i cantautori” ed un repertorio vasto che allieterà una serata di fine estate dal pop al rock. E nel corso del concerto non ci sarà solo spazio alla sfera sentimentale bensì anche i temi dell’ambiente e dell’amore per la natura e dunque del benessere proprio uno dei principali obiettivi del CALCIT che da oltre 40 anni si occupa di malati oncologici.

Tema questo che è possibile ritrovare in canzoni come “Smog”, “In armonia” e “Magico momento”. «Con la musica vogliamo promuovere il benessere – ha spiegato il presidente del CALCIT Dr. Nicola Mariano – ma soprattutto vogliamo stimolare la riflessione proprio come desidera fare nelle sue canzoni Sergio Adea. E’ uno degli obiettivi che il direttivo del CALCIT ha intrapreso ormai da anni. Non c’è solo la cura ma dobbiamo lavorare tanto sulla prevenzione».

«Il pubblico avrà l’opportunità di godere di ottima musica – ha spiegato Sergio Adea – e inoltre, sarà stimolato a riflettere sul proprio rapporto con il pianeta e sull’impatto individuale che si ripercuote nell’ambiente, temi ormai imprescindibili nella vita quotidiana di ciascun individuo». L’evento si svolgerà il 31 agosto dalle ore 20.30. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, si prega di contattare il seguente cell. 334-6553218.