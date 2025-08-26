Piccoli passi ma concreti in avanti nella realizzazione del nuovo ospedale di Andria: da oggi, dopo la firma del protocollo d’intesa tra la Regione Puglia ed il Ministero della Salute, sono nuovamente disponibili formalmente i fondi per realizzare la struttura in contrada Macchie di Rose da 400 posti letto. Sono 360milioni di euro per un finanziamento statale destinato alla Puglia per interventi di ammodernamento e riqualificazione del servizio sanitario regionale. Nel complesso l’accordo firmato oggi prevede in realtà due interventi: oltre l’ospedale di Andria ci sarà anche il nuovo monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. Nel complesso 424milioni di euro.

In realtà questo è il secondo accordo di programma firmato per questo scopo tra la regione Puglia ed il ministero. Il primo ormai a metà del 2021 quando però per la struttura sanitaria andriese erano previsti decisamente meno fondi e c’erano anche i nuovi ospedali di Melpignano e Maglie. Ma proprio dopo la presentazione a Castel del Monte del progetto del Policlinico della BAT ci fu un sostanziale stop che è perdurato per diversi anni sino alla scadenza dell’accordo di programma arrivata a dicembre del 2023. A metà gennaio la riattivazione delle procedure del ministero e tutti gli enti coinvolti sino al via libera definitivo a distanza di oltre un anno e mezzo.

Ma ora la strada sembra in discesa quantomeno per la pubblicazione del bando per le opere considerando anche il vincolo apposto dal comune di Andria che nel frattempo nel prossimo consiglio comunale del 28 agosto dovrebbe anche dare il via libera all’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche. Un finanziamento da 6 milioni di euro servirà proprio a realizzare le strade di accesso tuttora inesistenti per l’area di Macchie di Rose. Soddisfazione nell’immediatezza espressa dal Presidente Michele Emiliano, dall’assessore alla sanità Raffele Piemontese e dal Sindaco di Andria Giovanna Bruno.