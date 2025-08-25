Paura nella centralissima via Taranto ad Andria dove le fiamme hanno avvolto in pochi minuti un appartamento al quinto piano di una palazzina. In corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco intervenuti rapidamente sul posto poco prima delle 14 quando è scattato l’allerta. Strada completamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento. In supporto la polizia locale.

AGGIORNAMENTO ORE 14,15

In arrivo altri vigili del fuoco per mettere in salvo quattro persone, due donne, un uomo ed una bimba intrappolati nell’appartamento a fianco sul balcone. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che i proprietari dell’appartamento fossero in casa quando si sono sviluppate le fiamme. Sul posto anche equipe sanitarie del 118 e polizia locale.