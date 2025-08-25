Torna a riunirsi il consiglio comunale. Il Presidente dott. Giovanni Vurchio, viste le risultanze della Conferenza dei Capigruppo, ha convocato la massima assise cittadine per il giorno 28 agosto 2025 alle ore 16, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

Questo l’Ordine del Giorno:

– Interrogazioni e Interpellanze (n. 2);

– Proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale relative a riconoscimento di n. 4 debiti fuori bilancio;

– Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale sull’approvazione ai fini urbanistici del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al P.R.G. e adozione della variante urbanistica per l’Ex Carcere Mandamentale, finanziato con fondi comunali e regionali e con fondi afferenti al PNRR – M5 C2 INV.1.1 – NEXT GENERATION EU

– Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale sulla Digitalizzazione in formato vettoriale delle tavole di zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Andria, nel sistema di proiezione cartografica della Carta Tecnica Regionale e correzione di meri errori materiali contenuti nella cartografia;

– Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale sull’adeguamento del PRG al PPTR – Delibera di adozione ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e dell’art. 97, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR;

– Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale sul Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027: Aggiornamento del Piano approvato con la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 07/01/2025;

– Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale su approvazione aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025/2027 ed elenco annuale 2025;

– Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale su Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

Questi sono invece i temi delle interrogazioni: interrogazione con dibattito in Aula su deliberazione del Commissario Straordinario n. 43, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, del 30 luglio 2020, avente ad oggetto la “concessione di un’area con destinazione standard U.S. per la realizzazione di un centro socio – sanitario di eccellenza e annesse opera da parte della Fondazione Pugliese per le neurodiversità” – procedura autorizzativa applicata, aggiornamento stato iter autorizzativo e tempistiche.” (presentato dai Gruppi Forza Italia e Movimento Pugliese – prot. n. 0072974 del 15.07.2025); Interrogazione urgente su situazione concernente la gestione degli impianti sportivi comunali oggetto di convenzione n. 16 del 03/09/2024 tra Comune di Andria e ASD Polisportiva Città di Andria. (presentato dai Consiglieri Luigi Del Giudice, Nino Marmo, Marcello Fisfola e Donatella Fracchiolla – prot. n. 0074033 del 18.07.2025).