Due anziani tratti in salvo e cinque persone riparatesi sul balcone per sfuggire al fumo ed alle fiamme sviluppatesi in un appartamento nel centro di Andria. E’ stato un pomeriggio di grande tensione in una palazzina di via Taranto ad angolo con via Torino. Poco dopo le 13,30, infatti, l’odore acre di fumo ha fatto scattare l’allarme da parte di diversi condomini e residenti. Le fiamme, partite all’interno dell’appartamento al quinto piano, lo hanno avvolto in pochi minuti ma fortunatamente i proprietari, all’interno dell’immobile, sono riusciti a mettersi in salvo.

Nel frattempo residenti, polizia locale e polizia di stato hanno fatto evacuare l’intera palazzina tranne l’altro appartamento al quinto piano per cui è stato impossibile scendere le scale a causa del fumo denso e nero. Sul balcone si sono rifugiati in cinque tra cui due uomini, due donne ed una bambina. Tutti messi in salvo dai vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza la via di fuga. Danni ingenti all’appartamento, tanto spavento ed indagini che ora dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto necessario l’intervento di tecnici enel ed italgas oltre all’intervento di equipe sanitarie del 118 precauzionalmente anche se non c’è stata necessità di trasporto in pronto soccorso. Portati in salvo anche tre animali domestici. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo oltre due ore e mezza.