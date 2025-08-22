Nel corso di un’articolata attività di monitoraggio e prevenzione ambientale, il Comando di Polizia Locale di Andria ha deferito all’Autorità Giudiziaria ulteriori tre soggetti, responsabili di aver abbandonato illecitamente rifiuti ingombranti in aree rurali del Comune.

L’operazione è stata condotta avvalendosi di moderni sistemi di videosorveglianza con tecnologia “fototrappola”, che hanno consentito l’acquisizione di prove inconfutabili per l’identificazione dei responsabili.

L’attività investigativa ha preso le mosse da segnalazioni relative a episodi di degrado in zone periferiche, in particolare in contrada “Papaluca” e “Posta Milella”. I dispositivi di monitoraggio hanno documentato, tra marzo e aprile, altri tre distinti episodi di abbandono di rifiuti ingombranti. Le immagini, nitide e circostanziate, hanno immortalato i tre individui mentre scaricavano da veicoli privati materiali quali un divano-letto, un lettino e un materasso.

L’analisi dei filmati e le successive verifiche hanno permesso di risalire, tramite il sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (MCTC), ai proprietari dei veicoli utilizzati. I soggetti, convocati presso gli uffici del Comando, sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui al D.Lgs. 152/2006. A seguito dell’accertamento, sono stati ammessi al pagamento di una sanzione amministrativa di 2.500 euro ciascuno.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative volte alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, ribadendo l’impegno costante della Polizia Locale nel perseguire i responsabili di reati ambientali. L’operazione non solo ha condotto all’applicazione delle sanzioni, ma ha anche permesso il ripristino del decoro delle aree interessate, confermando l’impegno costante dell’ente nella prevenzione e repressione di tali condotte illecite.

«Come Assessore alla sicurezza, della Città di Andria – fa sapere l’assessore Pasquale Colasuonno – voglio sottolineare l’importanza di questa operazione condotta dalla Polizia Locale nel contrasto all’abbandono illecito di rifiuti nel nostro territorio comunale. L’impegno costante dell’ Amministrazione nella prevenzione e repressione di tali condotte illecite è fondamentale per tutelare l’ambiente e salvaguardare il decoro urbano. Inoltre vorrei congratularmi con il Comando di Polizia Locale di Andria per il lavoro svolto e per l’efficacia delle misure adottate per identificare e sanzionare i responsabili di abbandono di rifiuti.

Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’illegalità ambientale e nel promuovere una cultura della legalità e del rispetto per l’ambiente».