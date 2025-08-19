In occasione del Ferragosto, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo del territorio nei centri abitati nella provincia di Barletta Andria Trani, rafforzando i presidi di controllo mobili e dinamici e predisponendo mirati interventi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti sulle strade e nelle località balneari di maggiore affluenza.

In particolare, i Poliziotti e le Poliziotte della Questura di Andria, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e dei Commissariati di Trani, Barletta e Canosa hanno svolto una capillare attività di monitoraggio e controllo delle aree urbane e sulle arterie di maggior afflusso di traffico, al fine di far vivere con la maggior serenità possibile le giornate tradizionalmente dedicate al riposo e divertimento.

I controlli hanno riguardato oltre 875 persone e più di 423 veicoli, con il risultato di 2 denunce per reati contro la persona, 2 segnalazioni di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti e oltre 100 contravvenzioni al Codice della Strada ed il ritiro di una patente a seguito di guida in stato di ebrezza.

Il dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Ufficio di Gabinetto della Questura ha previsto anche specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica per eventi di grande rilevanza, come i numerosi concerti e spettacoli musicali che hanno coinvolto alcuni comuni della provincia. In tale contesto, inoltre, sono stati svolti anche servizi di viabilità finalizzati alla gestione del traffico, resisi necessari per garantire un regolare deflusso e per prevenire situazioni di congestione stradale.

Parallelamente, nelle zone balneari di Trani e Barletta sono stati effettuati controlli amministrativi, volti a verificare il rispetto della normativa di settore nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali, che hanno permesso di rilevare irregolarità di natura amministrativa.

I servizi messi in atto anche quest’anno, concepiti in un’ottica preventiva e di collaborazione tra Istituzioni, mirano non solo a intervenire in caso di criticità, ma anche a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del rispetto delle regole, affinché le giornate di festa possano svolgersi all’insegna della sicurezza e nella massima serenità.