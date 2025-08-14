Niente reti realizzate, è vero. Ma anche niente reti incassate. E soprattutto diverse indicazioni positive per la Fidelis Andria dallo 0-0 contro il Teramo, nell’amichevole tra pari categoria che ha chiuso di fatto il ritiro abruzzese dei biancazzurri a Montorio al Vomano. Una in particolare: l’atteggiamento del gruppo sembra essere quello buono.

Parentesi abruzzese chiusa, dunque. Scaringella soddisfatto per aver creato…

Capitolo mercato: completata la batteria dei portieri con l’innesto di Andrea Giardino, 2008, scuola Parma.

Ciracì più sì che no. Lievitano le quotazioni dell’ex Nardò, classe 2004, per un suo eventuale tesseramento. Che – attenzione – non escluderebbe un ulteriore movimento in entrata sulla corsia.

Ventiquattro giorni separano la Fidelis dall’esordio in campionato: domenica 7 settembre, al “Degli Ulivi”, contro il Ferrandina. Prima, però, c’è il primo turno di Coppa Italia. E prima ancora, altre amichevoli. Che, per Scaringella, sono amichevoli solo sulla carta. L’approccio deve essere sempre lo stesso: “Provare – parole dell’allenatore – a vincerle tutte”.

Il servizio.