E’ calcio d’agosto ma la Fidelis porta a casa la seconda vittoria in altrettante amichevoli a Montorio al Vomano in terra abruzzese dove sta svolgendo il ritiro pre campionato. Questa volta finisce 3 a 0 contro il Pontevomano squadra dell’Eccellenza d’Abruzzo guidata da Cifaldi e che ha puntato tanto sulla continuità dopo la buona stagione scorsa. Per Scaringella invece un gruppo tutto nuovo ancora da plasmare ma costruito con criterio e con importanti individualità sia senior che under. Elemento quest’ultimo che è decisamente la nota più lieta delle prime uscite stagionali. Due formazioni diverse quelle scelte per primo e secondo tempo dal tecnico andriese considerato gli importanti carichi di lavoro di questi giorni e le doppie sedute compresa quella mattutina di oggi. Marquez a guidare l’attacco all’inizio con Labianca-Trombino-Orlandi alle sue spalle. A centrocampo, nel 4-2-3-1, il tandem Tagliarino-Barberini con Cipolletta ed Amoabeng centrali di difesa. Under anche tra gli esterni con Palumbo e Kirliauskas. Ritmi bassi e gran caldo con il giovanissimo classe 2007 Labianca che trova subito il gol del vantaggio con caparbietà sul rinvio di Natale, estremo difensore del Pontevomano. Il gol sblocca la Fidelis ma non la gara con gli abruzzesi molto guardinghi e la squadra di Scaringella che ci prova con Tagliarino dalla distanza. Ci prova anche Orlandi ben imbeccato da Cipolletta ma è attento in chiusura Natale. Ripartenza rapida della Fidelis nel finale di tempo con Amoabeng, palla che arriva a Trombino, attento Natale. Sulla ribattuta c’è però Marquez che calcia da posizione defilata ma sul palo. Respinta però incredibilmente sul fondo dello stesso Trombino. Occasioni ancora per Labianca, tiro centrale, e sorte simile per Tagliarino dopo una bella combinazione con Orlandi.

Cambia tutto nella ripresa come detto Scaringella con Ronchi ed Allegrini centrali di difesa e Tsoungaris esterno sinistro. Spazio a Zakaria e Dalla Riva a centrocampo mentre alle spalle della punta Lias Montero ecco Banse, Cordova e Taurino. Partita decisamente più viva con il Pontevomano che parte meglio grazie al colpo di testa di Angelini che finisce di poco sul fondo su azione d’angolo. Poi è il neo entrato portiere Fobe a salvare tutto sul tiro di Banse che finisce anche sulla traversa. Ancora Fidelis con la combinazione Cordova-Lias Montero ed il nuovo intervento decisivo di Fobe. Ancora protagonista il portiere del Pontevomano alcuni minuti dopo quando il tiro di Dalla Riva su assist di Tsoungaris viene nuovamente deviato sulla traversa. Tre legni colpiti ma Fidelis che alza ancora il ritmo ed è sempre Montero a liberarsi in area in questo caso attento Lico altro giovane portiere entrato negli abruzzesi. Al 35’ ecco il secondo gol grazie al tocco di Taurino in area che Lico non trattiene, in agguato c’è Ronchi che sigla il raddoppio. Pochi giri di lancette ed è questa volta Banse a servire in profondità Montero bravo ad anticipare Lico ed a sigillare il successo andriese. Buone indicazioni per Scaringella che ha dovuto anche rinunciare a Leveque per un piccolo fastidio dovuto alla preparazione ma ha trovato una ventina di minuti per Ciracì ancora in prova dopo l’infortunio patito nella scorsa stagione a Nardò. Mercoledì, sempre in diretta su Telesveva, sarà sfida al Teramo per la Fidelis sempre a Montorio al Vomano. Un test decisamente più probante contro un’avversaria di pari categoria che punta alle zone altissime della classifica.